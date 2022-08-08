خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية:في اطار خطة 2022-08-08 13:21:33

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية:في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يشرع في توفير السيولة بفروع المصارف لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 ، حيث وصلت هذه اللحظات لمطار مدينة غات شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار قادمة من طرابلس خصص منها للمصرف التجاري 10 مليون و 5 مليون بمصرف شمال أفريقيا ، ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي مناطق الجنوب الليبي .

#صدى #ليبيا

2022-08-08 13:21:33

1659964893