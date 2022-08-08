وزير النفط لصدى: تصرفات “صنع الله” تسببت في كوارث للمكامن النفطية ربما يستفيق الليبيين مؤخراً عليها

تحدث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص رقابة وصلاحيات الوزارة للميزانية التسييرية للمؤسسة الوطنية النفط قبل وبعد إقالة “صنع الله” قائلاً: الحقيقة هي ليست زيادة أو نقص في الصلاحيات بل هو عدم تقيد “مصطفى صنع الله” بالقوانين المنظمة لقطاع النفط، وتعتبر الصلاحيات محددة وواضحة ولا يختلف عليها اثنان عاقلان سواء في قانون النفط 25 لسنة 1955.

وتابع بالقول: وزارة النفط أنشئت من 15 سنة قبل انشاء المؤسسة الوطنية للنفط، ويعتبر قرار قانوني انشاء المؤسسة الوطنية للنفط سنة 70 وواضح ولديها الصلاحيات المحددة لمجلس إدارة مؤسسة النفط مجتمع ورئيس المجلس ولوزير النفط والحكومة الليبية، كل أحد لديه مستوى محدد من الصلاحيات، ولا يمكن أن يختلف عليها اثنان عاقلان، ولكن للأسف تصرفات “صنع الله” الفترة الماضية كانت مخالفة للقوانين وتسببت بمشاكل اقتصادية لا حصر لها، وأيضاً كوراث للمكامن النفطية، وربما يستفيق الليبيين مؤخراً على هذه المأساة.

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