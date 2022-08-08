شركة الكهرباء تواصل أعمال صيانة خط نقل الطاقة بين محطتي جنوب وغرب طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء أنها تواصل جهودها لإستكمال مشروع خط نقل الطاقة الجنوب الغرب جهد 400 كيلو فولت ،الرابط بين محطتي جنوب طرابلس وغرب طرابلس، والذي تنفذه شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم في هذين اليومين السحب النهائي لعدد أربعة فازات من البرج 20 إلى البرج 31 بمسافة أربعة كيلو وسبعمائة متر ، وجاري العمل على سحب الفازتين الخامسة والسادسة.

وبينت الشركة أن هذا الخط سيساهم بشكل كبير في نقل الطاقة وتخفيف الأحمال عن الخطوط السابقة ، يشار إلى أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي تترواح مابين 6 إلى 8 ساعات يومياً على عدد من المدن والمناطق ضمن برنامج طرح الأحمال.