خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-08-08 15:13:38

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يشرع في توفير السيولة بفروع المصارف لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 ، حيث وصلت هذه اللحظات لمطار مدينة أوباري شحنة سيولة بقيمة 25 مليون دينار قادمة من طرابلس خصص منها للمصرف التجاري 10 مليون و 8 مليون مصرف الجمهورية و 7 مليون بمصرف شمال أفريقيا ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي المناطق .

#صدى #ليبيا

2022-08-08 15:13:38

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