خاص.. عون: تم توجيه مذكرة للنائب العام للتحقيق بخصوص استرجاع أتاوات الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها من قبل صنع الله

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص استرجاع أتاوات الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها من قبل مؤسسة النفط في السابق قائلاً: تم بعد فترة أي منذ بداية أغسطس عندما اكتشفنا بأن صنع الله محتفظ بهذه المبالغ، تم توجيه الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها من قبل صنع الله ولم يتم التحفظ عليها بالمصرف الليبي الخارجي، وضاعت معها أرباح هذا المبلغ، والمبلغ كان 10.900 مليار دينار وواضحة في تقرير مصرف ليبيا المركزي 2021 تم توجيه مذكرة رسمية لنائب العام للتحقيق في هذا الموضوع.

بالإضافة إلى مخاطبة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية في الدولة الليبية بالخصوص.

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