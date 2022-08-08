خاص.. “عون” حيال مجلس إدارة مؤسسة النفط الجديد: هناك مجموعة من الليبيين ومنهم مسؤولين مطلوبين لدى النائب العام

تحدث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول اختيار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من قبله شخصياً وهناك بعض الأعضاء مطلوبين للنائب العام قائلاً: هناك مجموعة كبيرة من الليبيين ومنهم مسؤولين مطلوبين لدى النائب العام ومنهم من حكم عليه أحكام قضائية باتة ولكن لم تنفذ لسبب أو لآخر.

وأضاف بالقول: بالنسبة لي لو أعلم بأي إجراء ضد أي موظف بالتأكيد سأتقدم بمذكرة رسمية إلى المسؤولين في الدولة حتى لو كان عضو مجلس إدارة لمؤسسة النفط، ولم أصرح لأحد بكيفية اختيار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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