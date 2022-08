مصراتة: الجلسة الرابعة لمحاكمة مقاتلي “داعش”

عُقدت بمدينة مصراتة صباح يوم الأربعاء الجلسة الرابعة لمحاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامي والبالغ عددهم حوالي 58 شخصاً.

واستمع القاضي خلال الجلسة إلى أقوال محامي الطرفين وكذلك أقوال شهود العيان في مجموعة التهم الموجهة إليهم لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البث في الحكم لاحقاً .

وحضر الجلسة عدد من أهالي وأسر الشهداء والضحايا وكذلك عدد من مقاتلي عملية البنيان المرصوص إضافة الى النشطاء والحقوقين من مدينة مصراتة.













