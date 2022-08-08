خاص.. وزير النفط والغاز يصرح لصدى حيال توقعات بإرتفاع معدّلات الإنتاج مع نهاية العام

تحدث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن التوقعات لارتفاع النفط في العام المقبل إلى ثلاث ملايين برميل يومياً حسب تصريحات المتحدث بأسم حكومة الوحدة الوطنية قائلاً: هذه الأرقام تحتاج إلى استثمارات عالية جداً وكذلك إلى إدارة كفؤ وخبيرة ولديها إدارة سياسية وتحتاج إلى وقت.

مضيفاً: لا أعتقد بأنه في المستقبل المنظور وليس أقل من عشر سنوات بحيث نصل إلى هذا الرقم، وإذا اجتهدنا واشتغلنا بإدارة قوية وفاعلة وخبيرة.

متابعاً: قبل الإقفالات وصلنا إلى حوالي مليون و300 ألف برميل، وكان التوقع نهاية السنة الماضية بناء على كلام المؤسسة انداك أنه من الممكن أن يصل إلى مليون و500 ألف برميل، وفي هذه السنة بناء على الكثير من المجهودات ممكن أن نصل في الإنتاج 100 أو 200 ألف زيادة، إذا كان تم الشغل على بعض الاكتشافات وتطوير وصيانة بعض الآبار النفطية وغيرها.

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