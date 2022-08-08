المحامي العام ببنغازي يصدر تعليماته بالبدء في إجراءات التأكد من ممارسة الأنشطة الغذائية وفق مقتضيات القانون ومتطلبات الأمن الغذائي

بنغازي 08 أغسطس 2022 (وال)- أصدر المحامي العام بنطاق محكمة إستئناف بنغازي المستشار فوزي الكزة اليوم الإثنين، تعليماته بالبدء في إجراءات التأكد من ممارسة الأنشطة الغذائية وفق مقتضيات القانون ومتطلبات الأمن الغذائي.

كما أصدر المستشار فوزي الكزة تعليماته بمباشرة إجراءات الإنتقال إلى مطاحن الحبوب والمخازن المستعملة لتخزين الدقيق والمخابز، لغرض إجراء ما يلزم للتأكد من ممارسة الأنشطة وفق مقتضيات القانون ومتطلبات الأمن الغذائي، بما في ذلك أخذ عينات من الحبوب والدقيق والمخبوزات بمساعدة جهات إنفاذ القانون وبالأخص جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول محمد العبيدي لوكالة الأنباء الليبية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستشار النائب العام، وتنفيذًا لتعليماته بشأن تشكيل لجنة تتولى تحقيق نتائج إستقصاء المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية، بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز والمعجنات.

وأضاف العبيدي أن الاجتماع حضره كلا من مدير نيابة النظام العام أحمد القطعاني، ومدير مديرية الحرس البلدي عميد ونيس العرفي، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد فرج العقوري، وآمر دوريات الحرس البلدي بنغازي رائد فرج الدرسي.

كما حضر الاجتماع أيضًا رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف الدكتور أحمد البرغثي، ورئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الداخلية الدكتور محمد الغويل، وبوبكر القطعاني مدير مديرية الإصحاح البيئي. (وال) ف و/ ر ت

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