عودة المياه لمدن وقرى الجبل الغربي بعد انقطاعها لمدة “10” أشهر

بنغازي 08 أغسطس 2022 (وال)- قال مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي لوكالة الأنباء الليبية الإثنين، إن فرق الصيانة تمكنت من إعادة المياه لمدن الجبل الغربي بعد انقطاع دام لمدة “10” أشهر.

وأضاف الساعدي أنه تم خلال اجتماع عُقد اليوم بخزان أبوزيان، بحضور مدير عام منظومة الحساونة – سهل الجفارة، ومساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة غريان، ومدير إدارة الإنتاج والشئون الفنية، ورئيس غرفة التحكم الرئيسية، والاتفاق على إعطاء الإذن بفتح الصمام الرئيسي ومباشرة أعمال التعبئة لخط أبوزيان الرحيبات، بعد اعتماد الخطة التشغيلية.

وأوضح الساعدي أن أسباب تأخر الصيانة كانت عدم توفر الصمامات في ليبيا، وتم توريدها من الخارج، مشيرًا إلى البدء في عملية ضخ المياه بــ “100” الف متر مكعب كمرحلة أولى، وعند التأكد من عدم التسريب وضمان توقف الاعتداءات، ستكون عملية الضخ قابلة للزيادة بمجرد التأكد من سلامة وأمن المناطق التي يغذيها المسار.

وأكد الساعدي على أن الجهاز يعمل بكل ما توفر لديه من إمكانيات، لرفع المعاناة وتوفير الإمداد المائي لمدن الجبل الواقعة على خط أبوزيان الرحيبات. (وال) م ن/ ر ت

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