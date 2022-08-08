خاص.. عون يوضّح الحلول لأزمة الوقود في الجنوب ومدن الجبل الغربي

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول حل أزمة الوقود في الجنوب ومدن الجبل الغربي قائلاً: هذا الموضوع يعالج على أعلى مستوى في الدولة الليبية، حيث أن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قام بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية والمديرات وعضوية شركة البريقة لتسويق النفط وبعض الجهات الأخرى وهي المناط بها مسؤولية المحافظة على إيصال الوقود إلى كامل بقاع الدولة الليبية .

فوزارة النفط ومؤسسة النفط وشركة البريقة مسؤوليتها تقف عند نقطة خروج الشاحنات المحملة بالوقود من مستودعات شركة البريقة، أي يعني من ناحية قانونية واجرائية وإدارية سليمة، ونحن كقطاع نفط لسنا مسؤولين على تأمين وصول الشحنات إلى المستهلكين بالمحطات بمختلف المواقع الليبية، وتعتبر الجهات الأمنية والضبطية وحرس المنشآت النفطية والحدود كلهم مسؤولين على تأمين وصول هذه الشحنات إلى كل مناطق الدولة الليبية.

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