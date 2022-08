“الدبيبة ” يشدد على الأجهزة التنفيذية للمشروعات بضرورة الكشف عن نسب إنجازها

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”اليوم الاثنين لمناقشة المشروعات التي تعاقد عليها ونسب إنجازها بحضور عددمن المسوؤلين بالأجهزة التنفيذية للمشروعات.

ومن جانبه كشف “وزير التخطيط “شرح عن المخصصات المالية للعام المالي 2021م المحالة إلى الأجهزة التنفيذية، وعدد المشروعات التي تم إحالة مخصصات لها، موضحا أن عددها 307 مشاريع موزعة على كل المدن والمناطق.

وشددّ “الدبيبة”على ضرورة توضيح بيانات المشروعات ونسب الإنجاز وضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ عدد منها.

