خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح وصول 25 مليون لأوباري

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات لمطار مدينة أوباري شحنة سيولة بقيمة 25 مليون دينار قادمة من طرابلس خصص منها للمصرف التجاري 10 مليون و 8 مليون مصرف الجمهورية و 7 مليون بمصرف شمال أفريقيا .

ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي المناطق . وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث أن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يشرع في توفير السيولة بفروع المصارف لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 .

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