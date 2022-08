“أبو جناح” يعطي تعليماته لشركة البريقة بتزويد محطات الجنوب 1.2 مليون لتر من الوقود

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء “رمضان أبوجناح”اليوم الإثنين مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير النفط والغاز “محمد عون “ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقةالجنوبية”أحمد العياط”لمناقشة معاناة أزمة الوقود في الجنوب وأسبابها، ووضع حل فوري وجذري لها,

وشددّ”أبوجناح “على ضرورة مواصلة العمل؛ ووضع كافة الخطط والتدابير اللازمة لمعالجة أزمة أهالي الجنوب بشكل فوري دون تأجيل,موجهاً تعليماته إلى شركة البريقة لتسويق النفط برفع معدلات تزويد محطات وقود الواقعة بالجنوب بواقع مليون ومائتيْ ألف لتر يوميًا،وإعداد تقارير دورية مفصلة لتقيمها ومتابعتها،

وأضاف “أبو جناح ” أن يتم إعداد مقترح بشأن المنظومة الإلكترونية لتتبع ومراقبة عمليات نقل الوقود من المستودع إلى المستفيد،ويُقدّم إلىرئاسة الوزراء لإعتماده.

