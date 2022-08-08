اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات تُناقش الضوابط المتفق عليها بشأن التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة

طرابلس 08 أغسطس 2022 (وال)- عقدت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون الإعمار عبد المنعم محمد الزورق، وبحضور باقي أعضاء اللجنة.

حيث ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الإسكان في طرابلس، الملفات المتعلقة بعمل اللجنة وفق ما حددته اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، وفق الأسس والضوابط المتفق عليها بشأن التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة.

كما تم استعراض بعض الملفات الخاصة ببعض الحالات المستحقة للتعويضات وإحالة التوصيات بشأنها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ إجراءات الأرشفة الإلكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتصنيف وحفظ الوثائق والملفات. (وال)

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