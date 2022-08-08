رفع معدلات تزويد محطات وقود الجنوب إلى 1.1 مليون لتر يومياً ، بعد إجتماع ضم مسؤولين وشركات نفطية.

عقد صباح اليوم بديوان رئاسة الوزراء اجتماع ضم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة ووزير النفط والغاز ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ، بالإضافة لعدد من الشركات النفطية وذلك لمناقشة أزمة الوقود في الجنوب وأسبابها ووضع حل فوري وجذري لها.

وناقش الاجتماع الأسباب الرئيسية لأزمة نقص الوقود بمدن وقرى الجنوب والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ، ووجهت التعليمات إلى شركة البريقة برفع معدلات تزويد محطات الوقود الواقعة بالجنوب بواقع مليون ومائة ألف لتر يومياً.