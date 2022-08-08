لجنة التعويضات تحيل توصيات بشأن الحالات المستحقة للتعويض

اجتمعت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين 8 أغسطس ، اجتماعها الدوري ، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الإعمار ” عبد المنعم الزورق ” وبحضور أعضاء اللجنة .

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الملفات المتعلقة بعمل اللجنة وفق ما حددته اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة وفق الأسس والضوابط المتفق عليها بشأن التعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ، كما تم أيضا مناقشة الملفات الخاصة ببعض الحالات المستحقة للتعويضات وإحالة التوصيات بشأنهم .

و أكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ إجراءات الأرشفة الإلكترونية و إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتصنيف وحفظ الوثائق والملفات.

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