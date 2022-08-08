الدبيبة يُشدد على ضرورة إنجاح مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي

طرابلس 08 أغسطس 2022 (وال)- شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة إنجاح مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تُواجه تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الإثني؛ن بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة لمتابعة آخر الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقدّم رئيس اللجنة نتائج عملهم خلال المدة الماضية، مؤكدًا على أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبل اللجنة.

وقال الدبيبة إن “إنجاز هذا الملف تُواجهه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة، لكن البدء فيه أصبح ضرورة مُلحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعًا ملموسًا رغم كل شي”. (وال)

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