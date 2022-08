“الدبيبة” يتابع مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء ، الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لتنفيذمبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي,مقدماً نتائج عملها خلال المدة الماضية

وأكد”الدبيبة “على أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبل اللجنة ,وعلي إنجاز هذا الملف تواجهه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة ،والبدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي وستكون واقعا ملموسا رغم كل شي.

وشدد “رئيس الحكومة” على ضرورة إنجاح المبادرة ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها .

