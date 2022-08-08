المركز النوعي للصناعات النفطية بالزاوية يستعرض سير العمل بالمركز

اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين 8 أغسطس ، بحضور عضو مجلس الإدارة “خليفة عبد الصادق” و”أحمد عمار” و”حسين صافار”و”مسعود موسى” مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية “حبيب الله الشيباني” و”الهادي فرج” و”أحمد كريم” و”البشير السائح” .

حيث تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مختصر عن المركز النوعي وأنشطته وسير العمل به وتخصصاته المختلفة، كما تم مناقشة التحديات المختلفة التي يواجهها المركز والحلول المناسبة لتجاوزها هذه التحديات .

وأكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على ضرورة التواصل مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة من خبراتها في مجالات التدريب للكوادر الفنية بالمركز ، مشيدين بجهود لجنة إدارة المركز النوعي في الاهتمام ببرامج اللغة الإنجليزية للرفع من المستوى اللغوي للخريجين والمتدربين بالقطاع، وإمكانية إجراء الامتحانات المعتمدة دولياً بالمركز النوعي بالزاوية.

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