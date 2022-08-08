البريقة لتسويق النفط تنفي شائعات شح الوقود بمحطات سبها وأوباري

بنغازي 08 أغسطس 2022 (وال)- نفت شركة البريقة لتسويق النفط ما تردد من أنباء بشأن شح الوقود بمحطات التوزيع الواقعة على خط سبها – أوباري.

وبينت الشركة – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك – أن كميات الوقود اليومية التي يتم توزيعها على محطات المناطق الجنوبية من خلال شركات التوزيع التابعة لها تصل إلى 800 الف لتر في اليوم.

وأكدت الشركة توفر الوقود بكميات كافية وبرصيد منافس لباقي مستودعات الشركة مبينة أن الكمية الموجودة بمستودع سبها تغطي ما لا يقل عن أسبوعين.

وقالت شركة البريقة – في بيانها – إن “إيصال الوقود للمحطات مسؤولية مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع وفق توزيع اختصاصاتها ومهامها المسندة إليها، إلا أنها لا تستطيع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها بسبب قفل بعض الأهالي للطريق على طول خط الوادي، وهو ما حال دون التمكن من تزويد بعض المناطق بالوقود، على الرغم، من استمرار تنفيذ كافة الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من مستودع سبها النفطي لمختلف وباقي المناطق والبلديات بالجنوب”.

وطالبت الشركة الجهات المعنية والمختصة بضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه دون إفراط أو تفريط، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع حل جذري ونهائي يضمن وصول الوقود لمستحقيه بكل يسر وسلامة شأنها في ذلك شأن باقي المناطق، مؤكدة أنها ستسعى في ذلك مع الأطراف ذات العلاقة. (وال)

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