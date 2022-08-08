“أبو جناح” يشدد على وضع خطط وتدابير لحل أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم الإثنين 8 أغسطس برئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”ووزير النفط والغاز “محمد عون”ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية “أحمد العياط” ، لمناقشة معاناة أزمة الوقود في الجنوب وأسبابها، ووضع حلول فورية وجذرية لها.

حيث تم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من الشركات النفطية، مناقشة الأسباب الرئيسية لأزمة نقص الوقود بمدن وقرى الجنوب، والعراقيل والصعوبات التي تواجهها، كما تم الاستماع إلى ملاحظاتها والخطط المطروحة لحل الأزمة.

وشدد “أبوجناح” خلال هذا الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل ووضع كافة الخطط والتدابير لحل الأزمة ومعالجتها بشكل فوري دون تأجيل.

كما تم خلال هذا الاجتماع توجيه التعليمات الفورية إلى شركة البريقة لتسويق النفط والغار برفع معدلات تزويد محطات وقود الواقعة بالمنطقة الجنوبية بواقع مليون ومائة ألف لتر يومياً وإعداد التقارير الدورية مفصلة لتقيمها ومتابعتها توزيع الوقود ، بالإضافة إلى إعداد مقترح بشأن إنشاء منظومة إلكترونية لتتبع ومراقبة عمليات نقل الوقود من المستودع إلى المستفيد، يُقدّم إلى رئاسة الوزراء لإعتماده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية