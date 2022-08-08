خاص.. “الساعدي” لصدى: سنبدأ اليوم بضخ 100 ألف متر مكعب كأعمال اختبار للمسار

قال مدير مكتب إعلام جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي في تصريح له لصدى الاقتصادية: اليوم بدأنا في أعمال ضخ المياه في مسار غريان والرحيبات وهذا المسار يمد للمناطق الواقعة بباطن الجبل بالمياه والمناطق المستهدفة ستكون يفرن وككلة والقواريش وبعض من المناطق الصغرى سيتم تغذيتهم بالمياه .

مُضيفاً: كذلك عُقد اليوم اجتماع لمنظومة الحساونة سهل الجفارة وسنبدأ اليوم بضخ 100 ألف متر مكعب كأعمال اختبار للمسار .

أوضح كذلك الساعدي بالقول: سبب العطل يرجع لتدمير وسرقة وتخريب الصمامات التي كانت على المسار ، لكن تم استيراد الصمامات من مدة وبالرغم من أن العمل كان طويل ومُتعب قام الشباب بإنجاز العمل بالكامل، وستكون الكميات في إزدياد حسب الظروف التشغيلية للمنظومة هذا بالنسبة للذي دار في اجتماع اليوم .

وإختتم “الساعدي” قائلًا: إن الاعتداءات لازالت متكررة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لكن الوضع الأمني أفضل من قبل وذلك بفضل تعليمات النائب العام الصديق الصور والقوات الأمنية المشتركة والداخلية وقوة انفاذ القانون والشرطة الداخلية وكتيبة أمن النهر وهذا مايجعلنا نسعى لتطوير الإمداد المائي والمحافظة عليه.

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