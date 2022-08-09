تراجع طفيف لأسعار النفط بفعل احتمال زيادة الإنتاج من إيران

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تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في أحدث تقدم في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مما سيمهد الطريق لتعزيز صادراتها من الخام في سوق ضيقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 96.51 دولار للبرميل، متقلبة 1.8 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 90.60 دولار للبرميل، بعد صعودها 2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقدم الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر، يوم الإثنين، نصًا “نهائيًا” لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في انتظار موافقات من واشنطن وطهران.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، وفقا لرويترز، إن القرار النهائي بشأن الاقتراح كان متوقعًا في غضون “أسابيع قليلة جدًا جدًا”.

صادرات النفط الإيرانية

وأضاف فيفيك دار، المحلل في بنك كومنولث في مذكرة، “في حين أن التفاصيل حول توقيت استئناف صادرات النفط الإيرانية تظل غير مؤكدة حتى إذا تم إحياء الاتفاق، هناك بالتأكيد مجال لإيران لزيادة صادرات النفط بسرعة نسبيا”.

وقال، إن إيران يمكن أن تزيد صادراتها النفطية بما يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، أو ما يصل إلى 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، في غضون ستة أشهر.

وأضاف دار، “من المرجح أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد بالنظر إلى أن الأسواق ربما لا تعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.”

وظلت سوق النفط، تحت الضغط، مؤخرًا بسبب مخاوف الركود العالمي، حيث عانت أسعار خام برنت من أكبر انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي.

وسيراقب التجار أيضًا بيانات مخزون النفط الأمريكية الأسبوعية، أولاً من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ثم إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.