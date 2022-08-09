الوقود متوفر بكميات كافية في خط سبها أوباري

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على الفيسبوك عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن شح الوقود بمحطات التوزيع الواقعة على خط سبها أوباري.

وأوضحت الشركة أن كميات الوقود اليومية التي يتم توزيعها على محطات المناطق الجنوبية من خلال شركات التوزيع التابعة لها تصل إلى 800 الف لتر في اليوم.

وأكدت توفر الوقود بكميات كافية وبرصيد منافس لباقي مستودعات الشركة.

وأشارت إلى أن الكمية الموجودة بمستودع سبها تغطي ما لا يقل عن أسبوعين.

ونوهت إلى أن إيصال الوقود للمحطات مسؤولية مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع وفق توزيع اختصاصاتها ومهامها المسندة إليها.

وتابعت ” إلا أنها لا تستطيع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها بسبب قفل بعض الأهالي للطريق على طول خط الوادي”.

وأكدت أن الأمر حال دون التمكن من تزويد بعض المناطق بالوقود، على الرغم، من استمرار تنفيذ كافة الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من مستودع سبها النفطي لمختلف وباقي المناطق والبلديات بالجنوب.

وطالبت الشركة الجهات المعنية والمختصة بضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه.

وذلك دون إفراط أو تفريط، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع حل جذري ونهائي.

يضمن وصول الوقود لمستحقيه بكل يسر وسلامة شأنها في ذلك شأن باقي المناطق.

مؤكدة أنها ستسعى في ذلك مع الأطراف ذات العلاقة.