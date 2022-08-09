«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 09 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 09 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8734 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9723 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8851 دينار، والدولار الكندي 3.7875 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2713 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2963 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3268 دينار، والدينار التونسي 1.5456 دينار، والدرهم المغربي 0.4741 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 09 اغسطس 2022: