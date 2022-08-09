الدبيبة يتابع الإقراض السكني وتوزيع الأراضي ويؤكد أنه واقع ملموس رغم كل شيئ

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأثنين بديوان مجلس الوزراء ، الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن الإقراض السكني وتوزيع الأراضي.

وقدم رئيس اللجنة نتائج عملهم خلال المدة الماضية.

مؤكدًا على أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبل اللجنة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاح المبادرة ، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.

مؤكدًا على أن إنجاز هذا الملف تواجهه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة.

ولكن البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي ، وستكون واقعا ملموسا رغم كل شيئ