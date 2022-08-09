تراجع اليورو أمام الدينار – أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أغلقت السوق الموازية على تراجع اليورو أمام الدينار الليبي، مساء اليوم الاثنين، مقابل ما سجلته العملة الأوروبية ظهر اليوم، فيما بقيت باقي أسعار العملات عند أسعار الصرف ذاتها.

وانخفض اليورو إلى 5.17 بعد أن سجل 5.19 في تعاملات منتصف اليوم الاثنين.

أما الدولار حافظ على سعر صرف 5.095 دينار، وهو السعر ذاته تقريبًا المسجل ظهرًا.

في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 6.13 دينار، والليرة التركية عند 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي.