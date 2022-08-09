رئيس حكومة الوحدة يؤكد أن مبادرة الإقراض السكني تواجهها مشاكل قانونية وإدارية

تابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي.

وقدم رئيس اللجنة نتائج عملهم خلال المدة الماضية ، مؤكدًا على أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة.

وشدد الدبيبة على ضرورة إنجاح المبادرة ، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها ، مؤكدًا على أن إنجاز هذا الملف تواجهها مشاكل قانونية وإدارية كثيرة ، ولكن البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي.