“الشهوبي” يبحث مع سفير مالطا لدى ليبيا عودة تسيير حركة الطيران والنقل الجوي بين البلدين

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي ،يوم أمس الإثنين باستقبال سفير جمهورية مالطا تشارلز صليبا ، بحضور كل من وكيل شؤون الديوان والنقل البحري وسام الادريسي ووكيل شؤون النقل الجوي خالد السويسي ووكيل شؤون النقل البري فضل الله الشلوي ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت ومستشار الوزارة لشؤون الديوان فيصل رحيمة .

وقد تركزت محاور اللقاء حول جملة من النقاط أهمها عودة تسيير حركة الطيران والنقل الجوي بين البلدين وخاصتاً مع دخول شركة جديدة تحت مسمي (ميديا سكاي) والتي تأمل أن يتم تدشين افتتاح خط مصراتة _مالطا، كما تم مناقشة جملة من المعوقات والمتمثلة في كيفية تذليل آلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط ( ميدافيا ) حيث تم التواصل معها وأبدت الرغبة في استئناف تسيير الرحلات بين البلدين.

كما تم التطرق لمناقشة موضوع تدشين الخط البحري مصراتة _تركيا فور الانتهاء من تجهيز صالة الركاب كما تم استعراض مراحل العمل الجاري حاليا بميناء الشعاب وتدشين اول خط بحري بين طرابلس وتركيا وأتفق الجانبين على تكثيف التواصل بقصد تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها تأخير تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

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