المواصلات تبحث عودة الطيران بين ليبيا ومالطا وتدشين خط بحري بين طرابلس وتركيا

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي بالعاصمة طرابلس، مع سفير مالطا لدي ليبيا تشارلز صليبا ،لبحث عودة تسيير حركةالطيران و النقل الجوي بين البلدين ،وخاصة مع دخول شركة جديدة تحت مسمي(ميديا سكاي) والتي تأمل أن يتم تدشين إفتتاح خط مصراتة مالطا ،كما تم مناقشة كيفية تذليل آلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط ( ميدافيا )، حيث تم التواصل معها وابدت رغبتها في إستئناف تسيير الرحلات بين البلدين.

كما تم التطرق لمناقشة موضوع تدشين الخط البحري مصراتة تركيا، فور الإنتهاء من تجهيز صالة الركاب، كما تم استعراض مراحل العمل الجاري حالياً بميناء الشعاب وتدشين أول خط بحري بين طرابلس وتركيا.