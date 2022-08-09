اطلاق حملة تفتيش على المخابز وسحب عينات للتأكد من وجود مادة برومات البوتاسيوم

أطلق جهاز الحرس البلدي وإدارة شؤون الإصحاح البيئي التابع لوزارة الحكم المحلي صباح اليوم الثلاثاء حملة تفتيشية بمناطق بلديات حي الأندلس ، أبو سليم، طرابلس المركز ،جنزور ، القره بولي ، سوق الجمعة، عين زارة ،تاجوراء، تستهدف كافة المخابز الواقعة داخل نطاق البلديات، وذلك لفرض الشروط الصحية والبيئية.

كما تهدف الحملة لسحب عينات من مادة الدقيق الموجودة بالمخابز، للتأكد من خلوها من مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة والمحظورة، حفاظاً على الصحة العامة وحماية المستهلك .