“الشهوبي” يؤكد على ضرورة التركيز والاهتمام بتطوير أداء المنافذ البرية

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي الاجتماع الأول للمدراء العامون بالمنافذ البرية، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون النقل البري ووكيل الوزارة لشؤون النقل البحري والمدراء العامون بمركز إدارة تشغيل المنافذ البرية بالوزارة ومدراء المنافذ البرية (غدامس – امساعد – السارة – راس جداير – وازن- الثوم – غات – العوينات ) .

تم خلاله استعراض الاشكاليات والصعوبات التي تعيق سير عمل المنافذ البرية بالصورة المطلوبة، حيث أكد الوزير على ضرورة التركيز والاهتمام بتطوير أداء المنافذ ومتابعة سير العمل فيها من خلال مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية ووضع خطة تهدف لرفع كفاءة العاملين وتطوير وتحسين أدائهم.

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