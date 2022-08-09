وصول طائرة مصر للطيران إلى مطار معيتيقة لأول مرة منذ 8 سنوات

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ،صباح اليوم الثلاثاء طائرة شركة مصر للطيران،وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات ، وذلك لبدء نقل رحلات سياحية إلى مدينة شرم الشيخ .

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم الإتفاق على أن يتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً ،وذلك علي متن طائرات مصر للطيران من طراز بوينج B737-800 التي تسع 154 راكبا.

ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم وذلك لنقل عدد من المجموعات السياحية من ليبيا إلى مدينة شرم الشيخ.