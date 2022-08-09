أكد اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، ضرورة دعم المؤسسة للوصول بالإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وشدد المجتمعون كذلك على ضرورة وجود نظام حوكمة بالمؤسسة، وإعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته، معبرين عن مساندتهم للجهود المبذولة التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز مليونين ومائتي ألف برميل يوميا.

وخلال الاجتماع قدمت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم “154” للعام 2022، عرضا ضوئيا يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.

وضم الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان مجلس الوزراء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

The post اجتماع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط يؤكد ضرورة الوصول إلى مليوني برميل يوميا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار