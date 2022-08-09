اجتماع حكومي لمتابعة تنفيذ ميزانية مؤسسة النفط وخطة زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل

عقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المُكلف محمد الزيداني، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في إستقرار وزيادة الإنتاج.

وأكد المجتمعين على مؤكدين ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.