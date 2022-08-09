شحنة نفط أمريكي تصل ألمانيا لأول مرة.

وصلت إلى ميناء روستوك الألماني الأسبوع الماضي ناقلة تحمل شحنة من النفط الأمريكي الثقيل للمرة الأولى على الإطلاق وسط أزمة محروقات حادة تعيشها القارة الأورربية متأثرة بالضغوطات الروسية

وتشير التقارير إلى أن ناقلة كابريكون إنطلقت من ساحل لويزيانا الأمريكية محملة بحوالي 570 ألف برميل ووصلت إلى الميناء الألماني في الثالث من أغسطس.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لحظر شبه كامل للنفط الروسي بحلول نهاية العام وإنهاء اعتماده على واردات الخام من روسيا التي تغذي مصاف للتكرير في عدد من دول وسط أوروبا فيما تختبر شركات تكرير محلية بدائل للخام الروسي.