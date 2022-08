“الدبيبة” يناقش مع عدد المسؤلين متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الرئاسي”محمد المنفي” ومحافظ مصرف ليبياالمركزي “الصديق الكبير”ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك،”ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”ورئيس اللجنة الماليةوالتخطيط بمجلس النواب “عمر تنتوش”ووزراء المالية “خالد المبروك” والنفط والغاز “محمد عون”والتخطيط المُكلف “محمد الزيداني،”ووزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”لمتابعة الميزانيةالاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة والتعرف علي الخطوات الفعلية وأثرها في الاستقرار وزيادة الانتاج

أكد “المجتمعين” علي ضرورة وجود خطة واقعية حتى يصل الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا , ودعم المؤسسة الوطنية للنفط وضرورة وجود نظام الحوْكمة بها.

وقدمت “اللجنة”عرض ضوئي يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، موضحة خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأنعمل المؤسسة وخطتها.

