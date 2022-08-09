“المشاي” يؤكد على دعم الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وتذليل كافة الصعاب

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم الثلاثاء اجتماعًا بحضور المدير العام للشركة عبدالحميد المنفوخ ومدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدراء الإدارات بالمناطق .

تناول الاجتماع استعراض الجهود التي بذلت لإزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتنفيذ العديد من الحملات الميدانية للحد من التوصيلات الغير شرعية وتحصيل الإيراد العام .

كما تناول كذلك تفعيل اللجان المنظمة للعمل المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية للتنسيق المستمر بينها .

وفي الختام أكد المشاي على دعم الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وتذليل كافة الصعاب من أجل رفع وتيرة أداء العمل الموكلة لحماية الطاقة الكهربائية .

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