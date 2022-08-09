الأناضول: مجلس الأعمال التركي الليبي يجتمع في أكتوبر المقبل لتوقيع صفقات جديدة

ذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم الثلاثاء أن مجلس الأعمال التركي الليبي سيجتمع في مدينة إسطنبول التركية يومي 3-4 من شهر أكتوبر.

وأضافت وكالة الأناضول التركية يهدف الحدث الذي يستمر يومين ، والذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 200 من رجال الأعمال الليبيين إلى خلق بيئة للبلدين لتوقيع صفقات لمشاريع البنية التحتية والبنية الفوقية الجديدة.

وقال غالب القبلاوي رئيس مجموعة ADD الدولية أن تحقيق التعاون بين البلدين واستمرار اتفاقيات الأعمال دون انقطاع أمر مهم للغاية لليبيا لإستعادة سياسة التنمية المستدامة .

وشدد القبلاوي على أهمية الحدث في تصدير خبرات قطاع الإسكان التركي حيث يتمتع قطاع البناء التركي بحضور كبير في السوق الدولية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية