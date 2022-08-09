الأناضول: مجلس الأعمال التركي الليبي سيجمتع في إسطنبول أكتوبر المقبل للتوقيع على مشاريع البنية التحتية

قالت وكالة الأناضول الثلاثاء، إن مجلس الأعمال التركي الليبي سيجتمع في مدينة إسطنبول يومي 3-4 من أكتوبر المُقبل؛ لتوقيع صفقات المشاريع البنية التحتية والبنية الفوقية الجديدة في ليبيا.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يستقطب الاجتماع أكثر من 200 من رجال الأعمال الليبيين.

وفي سياق متصل قال رئيس مجموعة “ADD الدولية” غالب القبلاوي، إن تحقيق التعاون بين البلدين واستمرار اتفاقيات الأعمال دون انقطاع أمر مهم للغاية لليبيا؛ لاستعادة سياسة التنمية المستدامة.

وأكد القبلاوي أهمية تصدير خبرات قطاع الإسكان التركي التى تتمتع بحضور كبير في السوق الدولية، وفق قوله.