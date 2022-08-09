اقتصاد

الأناضول: مجلس الأعمال التركي الليبي سيجمتع في إسطنبول أكتوبر المقبل للتوقيع على مشاريع البنية التحتية

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قالت وكالة الأناضول الثلاثاء، إن مجلس الأعمال التركي الليبي سيجتمع في مدينة إسطنبول يومي 3-4 من أكتوبر المُقبل؛ لتوقيع صفقات المشاريع البنية التحتية والبنية الفوقية الجديدة في ليبيا.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يستقطب الاجتماع أكثر من 200 من رجال الأعمال الليبيين.

وفي سياق متصل قال رئيس مجموعة “ADD الدولية” غالب القبلاوي، إن تحقيق التعاون بين البلدين واستمرار اتفاقيات الأعمال دون انقطاع أمر مهم للغاية لليبيا؛ لاستعادة سياسة التنمية المستدامة.

وأكد القبلاوي أهمية تصدير خبرات قطاع الإسكان التركي التى تتمتع بحضور كبير في السوق الدولية، وفق قوله.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك