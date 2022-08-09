وزارتي العمل والشباب يتفقان على إطلاق البرنامج الصيفي لبناء قدرات الطلاب

عقد بديوان وزارة الشباب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس اجتماع مشترك بين وزير العمل والتأهيل “علي العابد”، ووزير الشباب “فتح الله الزني” وبحضور وكيل وزارة الشباب لشؤون الأنشطة والبرامج “أحمد الكاتب”، مستشاري الوزارتين، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية “فايز بوعمران” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية العمل المشترك بين الوزارتين في مجال رفع الكفاءات وبناء قدرات الشباب واستغلال طاقات الشبابية خلال فترة العطلة الصيفية لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

حيث تم الإتفاق على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب للعام الجاري 2022م بالشراكة بين الوزارة الشباب ووزارة العمل والتأهيل كما تم الإتفاق على تضمين برامج بناء القدرات ضمن المشروع الوطني للشباب الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي.

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