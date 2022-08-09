أهم المميزات هاتف HUAWEI nova 9 SE.. تعرف عليها

تميز هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد تصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، الوضع الليلي الفائق، وضع الإضاءة المنخفضة، لقطات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

حيث يواصل الهاتف الجديد HUAWEI nova 9 SE انتشاره في السوق الليبية. يتوفر المنتج الجديد بثلاثة ألوان متلألئة – Crystal Blue، Pearl White ، و Midnight Black في نقاط البيع المعتمدة.

وكذلك يتميز الهاتف بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع شحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط إضافة لجموعة متنوعة من الميزات الرائدة، بدءًا من التصوير المذهل عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل إلى الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والتصميم الرائع، وتجارب مذهلة لتدوين مقاطع الفيديو، وبالطبع ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الخيالية التي ستغري وتثير الفضول المستهلكين عند القيام بأكثر من مهمة باستخدام أجهزة متعددة في وقت واحد، يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوي مذهلة مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن تجارب مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. يوفر لك نظام الكاميرا الرباعي بدقة 108 ميجابكسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي مزايا الأجهزة والبرامج المبتكرة. دعونا نلقي نظرة فاحصة عليه.

حيث يلتقط أدق التفاصيل مع التصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، ويضع نظام الكاميرا الرباعية الجديد كليًا بدقة 108 ميجابكسل المزود بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova 9 SE معيارًا جديدًا للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة المدى، فهو يساعد في الاحتفاظ بالتفاصيل وإنتاج صور عالية الوضوح. يتيح المستشعر الأكبر وتقنية التصوير المتطورة المدمجة في الهاتف الذكي تقديم لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالية. نتيجة لذلك، لا تفقد الصور وضوحها حتى عند التكبير ثلاث مرات.

مع عدد أكبر من وحدات البكسل أكثر من أي وقت مضى، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل (فتحة f / 1.9) للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم. إلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، يحتوي الهاتف أيضًا على عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. سواء كنت تقوم بالتصوير في ضوء النهار الساطع أو في الليل، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE يلتقط ما تراه أمام عينيك بوضوح.

كما أن ميزة Super Night Shot تجعل الهاتف الذكي مثاليًا ليلاً أو نهارًا، ويمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاستجابة بشكل أفضل لبيئات التصوير ذات الإضاءة المنخفضة والتقاط صوّر المزيد من التفاصيل. بفضل تقنية الحد من الضوضاء متعددة الإطارات المتقدمة، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في محيطات ذات إضاءة منخفضة وزيادة السطوع مع تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي، صور سيلفي جميلة حتى في الإضاءة المنخفضة بالطبع، يريد الجميع الحصول على صوّر سيلفي مذهلة حتى عندما لا تكون الإضاءة مثالية بشكل خاص. لحسن الحظ، تدعم ميزة Super Night Shot في هاتف HUAWEI nova 9 SE صور السيلفي أيضًا.

ويمكنه التعرف بدقة على الوجوه البشرية وتحسين الخلفية مع التخلص من الضوضاء، حتى في البيئات ذات إضاءات منخفضة، بإمكانك الحصول على صور سيلفي مشرقة مع HUAWEI nova 9 SE.

إلى جانب لقطات عالية الدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يدعم هاتف HUAWEI nova 9 SE تقنية التعرف على المصراع مدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح الضبط الذكي للغالق. سواء كنت تقوم بتصوير الأشخاص، أو المناظر الطبيعية، أو المشاهد الديناميكية، أو المشاهد الرياضية، أو أكثر من عشرة سيناريوهات شائعة أخرى، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE يلتقطها جميعًا بدقة، مما يسمح بالحفاظ على كل ذكرى مهمة.

ويأتي الهاتف مزودًا بعدد كبير من تجارب التدوين الإبداعية التي تتيح لك تحرير مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة. يُعد التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر أحد هذه الميزات، والذي يتيح لك التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة وحفظ لقطاتك كملف واحد. من ناحية أخرى، مع تسجيل مقاطع فيديو مزدوجة العرض – Dual-View Video، يمكنك استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في وقت واحد في فيديو واحد أو التقاط صورة مكبرة وزاوية واسعة للغاية في آنٍ واحد. يمكن أن توفر لك هاتان الميزتان وحدهما الكثير من الوقت. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضفاء المزيد من الإثارة، يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لتحرير مقاطع الفيديو بسهولة بتأثيرات ذات مظهر احترافي.

إلى جانب AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية