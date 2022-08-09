النائب العام يأمر بتشكيل لجنة لتحقيق بخصوص توريد برومات البوتاسيوم

أمر النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق فيما تناولتها التقارير الحكومية والعلمية ذات صلة بمادة الخبز الغذائية .

حيث قرَّر تشكيل لجنة تحقيق وإشراف تختص بتصميم خطة لبدء إجراءات جمع الأدلة والتحقيق المبدئي بعد تكشُّـف واقعة توريد مادة برومات البوتاسيوم – المحظور استيرادها – إلى البلاد؛ واستعمالها كمضافٍ في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع للمستهلك.

ووجَّه النائب العام وكلاءه إلى مباشرة إجراءات التحقيق في نتائج استقصاء المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيمائية والتي أشارت إلى استعمال مادة برومات البوتاسيوم بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عموماً؛ واتخاذ ما يلزم للتحقيق كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وضبط الأشياء؛ وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعات ذات الصلة.

وأكَّد النائب العام على العناية البالغة للتحقق من إجراء السلطات المختصة جميعها للتدابير الرامية إلى سلامة ما يُعرَض من غذاء، وبذلك تولَّى أعضاء لجنة التحقيق؛ ووكلاء النيابة ممارسة إجراءات التحقيق؛ والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي.

وقد بدأت الإجراءات بمباشرة جمع عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات؛ تمهيداً لإجراء اختبارات تهدف إلى التأكد من سلامة تلك المصنوعات من عدمها؛ فضلاً عن التحقيق تحقُّقها من توافر الاشتراطات المطلوبة في محلات ممارسة المهن ذات الصلة باستعمال مادة الدقيق.

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