نائب رئيس شركة هوت النمساوية يؤكد على أن الشركة تمتلك خبرة جيدة في مجال صناعة النفط في ليبيا

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط المكلف “أنور الشهلول” ، مع نائب رئيس شركة هوت النمساوية “الطاهر دعيبيب”.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة لكليهما، كما أكد رئيس لجنة الإدارة خلال حديثه على أهمية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى شركة هوت خاصة في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمساهمة في بعض الدراسات التي تعتزم شركة الواحة للنفط القيام بها.

حيث قدم “الطاهر الدعيبيب” نبذة عن إمكانيات شركة هوت النمساوية في مجالات الدراسات المكمنية والحفر والتدريب، كما أكد على أن الشركة تمتلك خبرة جيدة في مجال صناعة النفط في ليبيا .

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