“الدبيبة” يتابع أوضاع مركز بنغازي الطبي

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، مع مديرة مركز بنغازي الطبي “فتحية العريبي”.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع المركز ومتابعة إحتياجاته، وحلحلة عدد كبير من المشاكل التي تواجهه، وتخصيص مخصصات مُرضية ساهمت في مساعدة المركز في أداء مهامه.

حيث طالبت مديرة مركز بنغازي الطبي بمعالجة عدد من الإشكاليات العالقة، وأهمها توفير الأكسجين، وتوفير عدد كاف من العناصر الطبية المساعدة، وتسديد عدد من الالتزامات القائمة على المركز.

وفي ختام الاجتماع أكد “الدبيبة” على أن الإهتمام بهذا المركز ضرورة قصوى، في ظل إقفال عدد من المستشفيات بالمدينة، حيث أصدر تعليماته لوزارات الصحة والمالية والتخطيط لحلحلة المذكرات المقدمة بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية