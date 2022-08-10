“أبوجناح” يشير إلى ضرورة عمل لجنة الميزانية بإضافة مليار للمشاريع التي تستهدف الجنوب

عقد نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” بحضور رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك”، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي” ومديري جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومصلحة الطرق والجسور، إضافة إلى رئيسي مصلحتي المطارات والطيران المدني.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها في المنطقة الجنوبية ، وبحث أسباب عدم إنجازها وتأخر تنفيذها مع الجهات المختصة.

كما تم الإتفاق خلال هذا الاجتماع على أن تتولى الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، تطبيق الأسس والمعايير في إختيار بعض المشروعات التي من الممكن إدراجها في الربع الأخير من ميزانية سنة 2022.

وأكد “أبوجناح” على أن المشاريع التي تستهدف المنطقة الجنوبية لها دور كبير في تنمية مرافق ومنشآت البنية التحتية بالمنطقة، كمشروع طريق العبور الذي يمر من المنطقة الحرة مصراتة إلى منطقة تمنهنت وحتى الحدود الليبية النيجيرية، مشيراً إلى ضرورة عمل لجنة الميزانية لإضافة مبلغ المليار الدينار قيمة للمشروعات يتم تضمينها مع الميزانية اللاحقة.

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