«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 10 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8731 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9744 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8823 دينار، والدولار الكندي 3.7793 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2719 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2963 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3267دينار، والدينار التونسي 1.5439 دينار، والدرهم المغربي 0.4751 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022: