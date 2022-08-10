مؤسسة النفط تؤكد أن العمال جار بخصوص زيادة مرتبات عاملي القطاع

أخبار ليبيا 24

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توضيحا بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع النفطي؛ لافتة إلى أن العمل جار لمطابقة بيانات العاملين بها، وبالشركات التابعة لها، مع بيانات منظومة وزارة المالية.

وأشار بيان المؤسسة، اليوم الأربعاء، إلى أن معظم الشركات زودت وزارة المالية باستثناء عدد منها تأخر في إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنح فرصة إلى نهاية دوام الغد لتسليم البيانات أو ستتخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة حق العاملين بزيادة هذه المرتبات، وأنهم يتابعون هذه الإجراءات، وأن الزيادة ستصرف بعد إتمام المطابقة وإدخال البيانات في منظومة الوزارة.

وتعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، فورتسلمه منصبه منتصف يوليو الماضي بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين.

وكان قد أكد وزير المالية، خالد المبروك، أن الزيادة المقررة للعاملين بالقطاع النفطي وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء بنسبة 67%، ستكون خلال شهر يوليو.