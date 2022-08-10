الوطنية للنفط توضح مستجدات زيادة مرتبات العاملين بالقطاع

طمأن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جميع العاملين في القطاع أن العمل جاري لمطابقة بيانات المؤسسة والشركات التابعة لها مع بيانات منظومة وزارة المالية.

وأوضحت المؤسسة أن أغلب الشركات زودت وزارة المالية ببياناتها باستثناء عدد من الشركات التي تأخرت في إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما أن الشركات المتأخرة مُنحت فرصة إلى نهاية دوام الغد لتسليم هذه البيانات أو سيتم إتخاد الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على حق العاملين بزيادة هذه المرتبات وأنهم يتابعون هذه الإجراءات، وأن مرتبات الموظفين بالزيادة ستصرف حالما تتم المطابقة وإدخال البيانات في منظومة الوزارة.

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